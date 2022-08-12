Москва
Нужен стимулянт

фото пользователя Chechirdog
активный отдых

Ежедневно нужна физическая активность на улице, собственно: наша задача друг друга вытащить из дома на спорт, далее не важно,заниматься можно вместе, можно раздельно.

От пользователя @Chechirdog

2 участника
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