Москва
Нужен один человек на квест

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сходить на мероприятие

С друзьями собираемся на квест
Шерлок Холмс: первое дело и не хватает одного человека для фулл пати. Ссылки на квест тут не будет, она не работает и не копируется.
Сам квест в 13.50, ты платишь за себя сам(1100₽).

От пользователя @Boxman

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