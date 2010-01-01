пообщаться

От пользователя @Vlad248

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Прогуляться, пофоткаться, кафе/бар или что душе взбредёт)

Москва → Другое Хочу подружиться и найти понимающих подругу или друга )

Москва → Другое Прогуляться или сходить куда-нибудь 🙈

Москва → Другое Я хочу найти друзей, пообщаться 💗

Москва → Другое Погулять, сходить на выставку, потусить 💃💃💃

Москва → Другое Тоже хочешь задружиться с кем-то интересным?

Москва → Другое Выпить в приятной компании)

Москва → Другое Кто-нибудь есть из БЛугов здесь?

Москва → Другое Слетать в путешествие

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Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

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