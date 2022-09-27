Москва
Ну погуляем а там видно будет
прогуляться, перекусить
От пользователя @Kaka
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Прогуляться ,сходить в кино
Москва → Другое
Выпить и отдохнуть
Москва → Другое
Ищу подруг,можем сходить в театр или просто прогуляться в парке)
Москва → Другое
Пообщаюсь) с любовью и пониманием. Без осуждений 🤍
Москва → Другое
Ищу подругу ✨ ☺️для дальнейшей дружбы, общения 💃🏼
Москва → Другое
Будем помогать друг другу с личностным ростом (пока только онлайн)
Москва → Другое
Ищу компанию для сплава/прогулок на сапбордах
Москва → Другое
Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)
Москва → Другое
Погулять на ВДНХ
Москва → Другое
Пообщаться онлайн
Москва → Другое
Простое, легкое общение 🤗
Москва → Другое
Все начинается с малого
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!