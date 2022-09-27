прогуляться, перекусить

От пользователя @Kaka

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Москва → Другое Все начинается с малого

Москва → Другое Погулять на ВДНХ

Москва → Другое Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)

Москва → Другое Ищу компанию для сплава/прогулок на сапбордах

Москва → Другое Будем помогать друг другу с личностным ростом (пока только онлайн)

Москва → Другое Пообщаюсь) с любовью и пониманием. Без осуждений 🤍

Москва → Другое Ищу подруг,можем сходить в театр или просто прогуляться в парке)

Москва → Другое Выпить и отдохнуть

Москва → Другое Прогуляться ,сходить в кино

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