Москва
Ну что творческое поколение, готовы объединиться и создать команду?
Итак, мы ищем творческих людей в разных направлениях для создания команды.
А знаете зачем? Все для того, чтобы...
• Создавать контент друг для друга.
• Придумывать разные идеи и реализовывать их в жизнь.
• Общаться.
• Собираться вместе и гулять.
• Делиться опытом друг с другом, давать советы если они будут нужны для кого-то.
От пользователя @IAMDelica
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