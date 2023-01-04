Москва
Ну что творческое поколение, готовы объединиться и создать команду?

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собрать компанию

Итак, мы ищем творческих людей в разных направлениях для создания команды.
А знаете зачем? Все для того, чтобы...
• Создавать контент друг для друга.
• Придумывать разные идеи и реализовывать их в жизнь.
• Общаться.
• Собираться вместе и гулять.
• Делиться опытом друг с другом, давать советы если они будут нужны для кого-то.

От пользователя @IAMDelica

12 участников
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