Итак, мы ищем творческих людей в разных направлениях для создания команды. А знаете зачем? Все для того, чтобы... • Создавать контент друг для друга. • Придумывать разные идеи и реализовывать их в жизнь. • Общаться. • Собираться вместе и гулять. • Делиться опытом друг с другом, давать советы если они будут нужны для кого-то.

От пользователя @IAMDelica

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Хочу создать беседу в тг

Москва → Другое Ищу развивающихся и создающих

Москва → Другое Для 32+) Общение в онлайн / офлайн)

Москва → Другое Найти ровесников для походов на выставки и другие мероприятия

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!