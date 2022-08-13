Москва
НРИ по выходным (дата условная)
собрать компанию
Хочу подыскать компанию на районе/АО для периодических сессий по D&D, oWoD, PF, VtM, др. НРИ.
От пользователя @Stls40k
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