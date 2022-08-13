Хочу подыскать компанию на районе/АО для периодических сессий по D&D, oWoD, PF, VtM, др. НРИ.

От пользователя @Stls40k

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Москва → Другое Поиграем в кс или другие игры 👺

Москва → Другое Пошлите на масленицу 🥞☀️

Москва → Другое Бар. Танцы. Караоке. Отвлечься от будней. Забыть бывшего;))такая тема😂

Москва → Другое Прогулка в новом году

Москва → Другое Наслаждаться летом в Москве в приятной компании)

Москва → Другое Пойдемте в бар посидим пообщаемся, я и моя подруга ищем компанию!

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