Москва
🎊🎄🎉Новый год в лофте! с 21:00 до 7 утра. Подробности в описании 🎊🎄🎉
собрать компанию
Vr очки; кальян; еда; напитки; приставка; караоке, программа. Все включено . Цена примерно 6-7к Плкоголь каждый сам себе или скидываемся
От пользователя @Fox_fyr
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