Vr очки; кальян; еда; напитки; приставка; караоке, программа. Все включено . Цена примерно 6-7к Плкоголь каждый сам себе или скидываемся

От пользователя @Fox_fyr

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