Москва
Новый год. Хогвартс и рок музыка)
Отмечаю одна, но попытаю удачу найти единомышленников) В 00.00 встречаю в баре в клубе Культура-там нг в стиле Хогвартса!!(м. Октябрьская). Бронировала сегодня вечером, так что места там еще есть. Потом думала может в Let’s rock поехать танцевать(рок 🤘, хотела туда изначально, но мест в 00.00 уже нет). Буду рада веселым и девушкам и парням 25-36 лет! Культурна, тактична, но не ханжа ;)
От пользователя @IrinaTSV
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