сходить на мероприятие

Отмечаю одна, но попытаю удачу найти единомышленников) В 00.00 встречаю в баре в клубе Культура-там нг в стиле Хогвартса!!(м. Октябрьская). Бронировала сегодня вечером, так что места там еще есть. Потом думала может в Let’s rock поехать танцевать(рок 🤘, хотела туда изначально, но мест в 00.00 уже нет). Буду рада веселым и девушкам и парням 25-36 лет! Культурна, тактична, но не ханжа ;)