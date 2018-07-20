Москва
Новый год. Хогвартс и рок музыка)

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Отмечаю одна, но попытаю удачу найти единомышленников) В 00.00 встречаю в баре в клубе Культура-там нг в стиле Хогвартса!!(м. Октябрьская). Бронировала сегодня вечером, так что места там еще есть. Потом думала может в Let’s rock поехать танцевать(рок 🤘, хотела туда изначально, но мест в 00.00 уже нет). Буду рада веселым и девушкам и парням 25-36 лет! Культурна, тактична, но не ханжа ;)

От пользователя @IrinaTSV

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