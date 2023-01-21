Москва
Новые знакомства, с перспективой дальнейшего общения)

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Погулять в Левобережном парке с вечера до утра, покажу свои любимые и красивые места, можем посидеть у костра и что-то выпить) в общем просто разгрузиться

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