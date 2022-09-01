Москва
Новые знакомства. Приятное общение
другое
От пользователя @Kislinka
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Прекрасное знакомство
Москва → Другое
Ищу подругу💝
Москва → Другое
Буду рада новым знакомствам, гоу гулять,тусить
Москва → Другое
Завести новых друзей для прогулок
Москва → Другое
Прогуляться в осеннем парке
Москва → Другое
Прогуляться
Москва → Другое
Очень скучно
Москва → Другое
Ищу друзей для общения онлайн
Москва → Другое
Пойдём гулять?)
Москва → Другое
Прогуляться/посидеть в баре 🍻
Москва → Другое
кто на стендап в центр? или покататься на велике по юзао, юао?
Москва → Другое
Завести новых друзей)
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!