прогуляться, перекусить

От пользователя @event

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Москва → Другое Начала играть в Кроссаут. Хотелось бы найти компаньонов для игры.

Москва → Другое Ну что творческое поколение, готовы объединиться и создать команду?

Москва → Другое подружек бы!

Москва → Другое Ищу друзей по всему миру😌

Москва → Другое Ищу компанию прекрасных подруг для совместного отдыха

Москва → Другое Вечером в клуб на пару часиков. Поболтать за коктейлем🥰

Москва → Другое Найти подругу, чтобы вместе ходить гулять и выбираться в люди.

Москва → Другое Погулять в парке

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