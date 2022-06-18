Москва
Новые знакомства
прогуляться, перекусить
От пользователя @event
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Погулять в парке
Москва → Другое
Найти новые знакомства, общение
Москва → Другое
Найти подругу, чтобы вместе ходить гулять и выбираться в люди.
Москва → Другое
Ищу подругу, 27+
Москва → Другое
Пойти выпить
Москва → Другое
Вечером в клуб на пару часиков. Поболтать за коктейлем🥰
Москва → Другое
Ищу компанию прекрасных подруг для совместного отдыха
Москва → Другое
Ищу друзей по всему миру😌
Москва → Другое
подружек бы!
Москва → Другое
Хочу найти подругу
Москва → Другое
Ну что творческое поколение, готовы объединиться и создать команду?
Москва → Другое
Начала играть в Кроссаут. Хотелось бы найти компаньонов для игры.
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!