собрать компанию

От пользователя @Fox_fyr

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Грустно и одиноко

Москва → Другое Хочу найти девочку, которая будет рада стать хорошим другом

Москва → Другое Хочу прогуляться, сходить куда нибудь.

Москва → Другое Хочу найти общение )в телеге

Москва → Другое Взять вина и посидеть на набережной (есть две классные локации) 🍷

Москва → Другое Ищу подругу для приятного общения от 27 лет. Читать описание

Москва → Другое Прогуляться в «Лесная чайная»

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Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

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В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

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