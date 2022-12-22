От пользователя @Lexa

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Товарищи, ола 👋кто хочет пойти 12 июля(ср) на квиз?) время 20:00

Москва → Другое Покидать друг другу мемы, пообщаться на различные темы

Москва → Другое Прогуляться по Центру Москвы. Метро Китай город

Москва → Другое составлю компанию на кофе/вино или в настолки

Москва → Другое Провожу исследование - почему ты здесь? :)

Москва → Другое поболтать, обсудить что угодно

Москва → Другое Собираю людей в компанию для общения и весёлого времяпровождения

Москва → Другое Найти подругу/друга для дружбы

Москва → Другое Ищу друзей, для общения

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!