собрать компанию

От пользователя @Fox_fyr

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Кого добавить в уютную и адекватную беседу

Москва → Другое сходить в боулинг, на картинг, сыграть в настольный теннис

Москва → Другое Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)

Москва → Другое Сходить потусить, классно провести время

Москва → Другое Сходить в бар и потанцевать

Москва → Другое Слетать в путешествие

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!