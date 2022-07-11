Москва
Новопеределкино, жарим шашлык )

фото пользователя Airc0re
прогуляться, перекусить

Мальчишки и девчонки, пара пара па па )
пьём пиво, веселимся, отдыхаем )

От пользователя @Airc0re

1 участник
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