Москва
Новопеределкино, жарим шашлык )
прогуляться, перекусить
Мальчишки и девчонки, пара пара па па )
Мальчишки и девчонки, пара пара па па )
пьём пиво, веселимся, отдыхаем )
От пользователя @Airc0re
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