Москва
Новогодняя вечеринка🍾🍸☃️
Если собирется компания и хорошая компания,было бы здорово.
В ночной клубняк или рестик на 31декабря или может в другой стране отметить🌏
Так же предлагаю несколько раз собратся до Нового Года
От пользователя @R12l
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