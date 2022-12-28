Если собирется компания и хорошая компания,было бы здорово. В ночной клубняк или рестик на 31декабря или может в другой стране отметить🌏 Так же предлагаю несколько раз собратся до Нового Года

От пользователя @R12l

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Москва → Другое Пообщаться, прогуляться, сходить на какое-то мероприятие

Москва → Другое пить кофе и фоткаться)

Москва → Другое Пойдемте в бар посидим пообщаемся, я и моя подруга ищем компанию!

Москва → Другое 🎲 Поиграть в настолки в стиле мафии (новички приветствуются)

Москва → Другое Пообщаюсь) с любовью и пониманием. Без осуждений 🤍

Москва → Другое Скучаю одна в Москве, недавно переехалаПишите, по времени согласуем! 😅

Москва → Другое Есть тут кто нибудь по гороскопу Близнецы?)

Москва → Другое Прогуляться, перекусить, мб потанцевать сегодня вечером

Москва → Другое Хочу найти девочку, которая будет рада стать хорошим другом

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