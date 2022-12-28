Москва
Новогодняя вечеринка🍾🍸☃️

фото пользователя R12l
прогуляться, перекусить

Если собирется компания и хорошая компания,было бы здорово.
В ночной клубняк или рестик на 31декабря или может в другой стране отметить🌏
Так же предлагаю несколько раз собратся до Нового Года

От пользователя @R12l

4 участника
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Москва

маленькое фото пользователя sspiidder
Москва → Другое

Хочу найти девочку, которая будет рада стать хорошим другом

маленькое фото пользователя Ya_Dasha
Москва → Другое

Прогуляться, перекусить, мб потанцевать сегодня вечером

маленькое фото пользователя Miya87
Москва → Другое

Есть тут кто нибудь по гороскопу Близнецы?)

маленькое фото пользователя Lisonka
Москва → Другое

Скучаю одна в Москве, недавно переехалаПишите, по времени согласуем! 😅

маленькое фото пользователя Yulia_K
Москва → Другое

Пообщаюсь) с любовью и пониманием. Без осуждений 🤍

маленькое фото пользователя Jack
Москва → Другое

🎲 Поиграть в настолки в стиле мафии (новички приветствуются)

маленькое фото пользователя Lera1
Москва → Другое

Пойдемте в бар посидим пообщаемся, я и моя подруга ищем компанию!

маленькое фото пользователя KationaDash
Москва → Другое

пить кофе и фоткаться)

маленькое фото пользователя A_tilki
Москва → Другое

Пообщаться, прогуляться, сходить на какое-то мероприятие

маленькое фото пользователя Valeria_msc
Москва → Другое

Попрактикуем английский? What brings you here? 😌

маленькое фото пользователя Oksi93
Москва → Другое

Прогуляться, перекусить

маленькое фото пользователя Merovef
Москва → Другое

Найти подруг!

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!