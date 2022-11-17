прогуляться, перекусить

От пользователя @M2U3eP

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Москва → Другое У меня есть необычная просьба. Сыграем.. в гвинт?

Москва → Другое Гулять по Москве, ищу новое окружение

Москва → Другое Сходить в бар и потанцевать

Москва → Другое общения и, возможно, прогулок. ⚠️: не пью, не курю, не хожу по клубам

Москва → Другое погулять по Москве,сходить на летние веранды

Москва → Другое Знакомство для дружбы

Москва → Другое Я хочу просто поговорить, и подружиться

Москва → Другое Погулять, сходить на выставку, потусить 💃💃💃

Москва → Другое Может кто-то хочет вместе изучать английский?

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