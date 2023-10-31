Москва
Немного поболтать
прогуляться, перекусить
От пользователя @LexL
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Прогуляться, попить кофе
Москва → Другое
Прогуляться
Москва → Другое
Ищу подругу🤞🏽
Москва → Другое
Прогуляться, перекусить
Москва → Другое
подружек бы!
Москва → Другое
Ищу подружек для прогулок по паркам и интересным местам
Москва → Другое
Хочу найти подругу с которой можно будет весело проводить время)
Москва → Другое
по общаться
Москва → Другое
Ищу симпатичного парня чтобы составить мне компанию )
Москва → Другое
Завершено и не хочу, чтобы тут оставалась тема
Москва → Другое
Я хочу дружить
Москва → Другое
Собираю людей в компанию для общения и весёлого времяпровождения
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!