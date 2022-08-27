Прогулки, походы в ресторан, на выставки, концерты

От пользователя @anastasia__pl

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Москва → Другое Кого добавить в уютную и адекватную беседу

Москва → Другое Если бы сейчас с небес упала звезда, что бы ты загадал/а?)

Москва → Другое Добавлю в уютную компанию,есть беседа в тг

Москва → Другое Ищу подругу, чтобы общаться, вместе гулять)

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