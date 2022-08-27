Москва
Недавно переехала в Москву, пытаться освоиться 😄
прогуляться, перекусить
Прогулки, походы в ресторан, на выставки, концерты
От пользователя @anastasia__pl
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