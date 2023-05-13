Москва
Не обязательно всегда гулять в центре
прогуляться, перекусить
Можно погулять на юге красной ветки 😉
Можно погулять на юге красной ветки 😉
Что делать можно придумать по интересам
Можно и выпить да
От пользователя @Vladx
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