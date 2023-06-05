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Москва
Научиться танцевать

фото пользователя Hedgehog
активный отдых

Вытащите кто-нибудь на танцы) или подскажите, куда можно прийти одному, где не посмотрят как на калеку) (до этого танцевал только на выпускном)

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