Научиться танцевать

Вытащите кто-нибудь на танцы) или подскажите, куда можно прийти одному, где не посмотрят как на калеку) (до этого танцевал только на выпускном)

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Кто хочет сходить в театр? Спектакль и дату выберем вместе)

Сходить на стендап, выпить пива, похихикать и подружиться 🫶🏻

Присоединяйтесь к игре в квиз!

Друзей для встреч по выходным

Ищу подруг,можем сходить в театр или просто прогуляться в парке)

Хочу пообщаться и найти подругу по интересам

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новая социальная сеть для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди попутчиков в путешествие, погулять, ходить в зал, с кем снимать квартиру, или просто поговорить в чате

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!