Вытащите кто-нибудь на танцы) или подскажите, куда можно прийти одному, где не посмотрят как на калеку) (до этого танцевал только на выпускном)

От пользователя @Hedgehog

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