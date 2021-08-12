Москва
Научиться танцевать

фото пользователя Hedgehog
активный отдых

Вытащите кто-нибудь на танцы) или подскажите, куда можно прийти одному, где не посмотрят как на калеку) (до этого танцевал только на выпускном)

От пользователя @Hedgehog

16 участников
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