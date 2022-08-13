Москва
Настолки вечером
прогуляться, перекусить
Мероприятие пройдет в помещении библиотеки с 19:00 до 22:00. С перспективой after-party :)
Мероприятие пройдет в помещении библиотеки с 19:00 до 22:00. С перспективой after-party :)
м. Бабушкинская
От пользователя @W1ldRush
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