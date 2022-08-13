Мероприятие пройдет в помещении библиотеки с 19:00 до 22:00. С перспективой after-party :) м. Бабушкинская

От пользователя @W1ldRush

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