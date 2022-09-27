Москва
Наслаждаться летом в Москве в приятной компании)
прогуляться, перекусить
Гулять, ходить на выставки, слушать джаз, пить вино, вести искренние беседы)
От пользователя @Albina_bina
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