Москва
Наслаждаться летом в Москве в приятной компании)

фото пользователя Albina_bina
прогуляться, перекусить

Гулять, ходить на выставки, слушать джаз, пить вино, вести искренние беседы)

От пользователя @Albina_bina

5 участников
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Москва

маленькое фото пользователя Kseniaa
Москва → Другое

Погулять, сходить на выставку, потусить 💃💃💃

маленькое фото пользователя KatyshaNaid
Москва → Другое

Интернет друзья, найдитесь)

маленькое фото пользователя Kirill.a.p
Москва → Другое

Ищу компанию для сплава/прогулок на сапбордах

маленькое фото пользователя Nastysha640
Москва → Другое

Устроить так называемую пижамную вечеринку

маленькое фото пользователя Vita_Victoria
Москва → Другое

Погулять по Екатерининскому парку

маленькое фото пользователя HappyCat
Москва → Другое

Пока просто пообщаться

маленькое фото пользователя Edo99
Москва → Другое

Добавлю в уютную компанию,есть беседа в тг

маленькое фото пользователя Kris_tina
Москва → Другое

Общение, друзья

маленькое фото пользователя Blog
Москва → Другое

Все начинается с малого

маленькое фото пользователя Alina91
Москва → Другое

Прогуляться

маленькое фото пользователя Vl_ada
Москва → Другое

Вечером в клуб на пару часиков. Поболтать за коктейлем🥰

маленькое фото пользователя OLidia
Москва → Другое

Найти подруг,для общения,вместе посещать рестораны,выставки,кино и тд.

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!