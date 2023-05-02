Ижевск
Найтu друзей для общения
пообщаться
От пользователя @Krianna
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Ижевск
Москва → Другое
Покурить кальян на набережной у капота 😺
Москва → Другое
Пообщаться
Москва → Другое
Шашлыки в загородном доме 13 МАЯ 🔥😼🥳Только адекватные и позитивные!
Москва → Другое
Друзья, покидайте в меня названиями хороших фильмов, пожалуйста 🎥🍿 :)
Москва → Другое
Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)
Москва → Другое
Ищу подругу для приятного общения от 27 лет. Читать описание
Москва → Другое
Пошлите на масленицу 🥞☀️
Москва → Другое
Прогуляться,поужинать)Ищу подруг открытых ,искренних
Москва → Другое
Прогулка, танцы
Москва → Другое
Ищу человека с похожими интересами 🫂и взглядами
Москва → Другое
Вейксерфинг
Москва → Другое
Движение&цели🎈начала носить брекеты, нашла новых подруг, путешествий!🐋
Хочешь найти новых друзей в городе Ижевск?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Ижевск, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!