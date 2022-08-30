Москва
Найти звукарей, битмейкеров, артистов.

фото пользователя denchick
собрать компанию

Недавно приехали в Москву и хотелось бы наладить контакты с местными студиями. Где-то может буду полезен, какие-то совместные проекты и ТД... Давайте коллаборировать, ребята!

От пользователя @denchick

2 участника
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Москва

маленькое фото пользователя Anastasia_13
Москва → Другое

Поболтаем обо всем на свете ?

маленькое фото пользователя AlinaMayak
Москва → Другое

Предлагаю сходить вместе прогуляться компаний, создам чат, кто вступит

маленькое фото пользователя Janna72
Москва → Другое

Ищу подругу выпить вина 😅

маленькое фото пользователя alinblinl
Москва → Другое

Пойдем в бар, кино, на каток или просто гулять и фоткаться)

маленькое фото пользователя katerina
Москва → Другое

Прогуляться,

маленькое фото пользователя Vasilisa
Москва → Другое

В кино, кафе, музей, прогулка.

маленькое фото пользователя Nika17
Москва → Другое

Ищу подругу для прогулок по Москве и путешествий заграницу

маленькое фото пользователя Rina_Lun
Москва → Другое

Рина, 25 лет., Москва

маленькое фото пользователя PANDA_P
Москва → Другое

Если бы сейчас с небес упала звезда, что бы ты загадал/а?)

маленькое фото пользователя Marina_Kos
Москва → Другое

Обсудить историю из жизни

маленькое фото пользователя AnastasiaV
Москва → Другое

Буду рада новым знакомствам, гоу гулять,тусить

маленькое фото пользователя Anjjjj
Москва → Другое

Хочу прогуляться, сходить куда нибудь.

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!