Москва
Найти звукарей, битмейкеров, артистов.
Недавно приехали в Москву и хотелось бы наладить контакты с местными студиями. Где-то может буду полезен, какие-то совместные проекты и ТД... Давайте коллаборировать, ребята!
От пользователя @denchick
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