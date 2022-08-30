Недавно приехали в Москву и хотелось бы наладить контакты с местными студиями. Где-то может буду полезен, какие-то совместные проекты и ТД... Давайте коллаборировать, ребята!

От пользователя @denchick

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Москва → Другое Ищу подругу для прогулок по Москве и путешествий заграницу

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