прогуляться, перекусить

От пользователя @djon1978

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Москва → Другое Пообщаться, посмеяться, побороть скромность и неуверенность в себе 😅

Москва → Другое В бар. В клуб. Кальянная. Куда угодно🏄🏼‍♀️

Москва → Другое Ищу напарника для Mobile Legends Bang Bang

Москва → Другое Могу стать твоей подружкой на все случаи жизни

Москва → Другое Я хочу прогуляться в парке

Москва → Другое Поиграем в кс или другие игры 👺

Москва → Другое Поболтаем обо всем на свете ?

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