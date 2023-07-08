собрать компанию

От пользователя @melasse_fox

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Скучаю одна в Москве, недавно переехалаПишите, по времени согласуем! 😅

Москва → Другое Поговорить на любую тему)

Москва → Другое Ищу подружек, мне 23 года

Москва → Другое Прогуляться на свежем воздуху,поболтать,позагорать

Москва → Другое Прогуляться, посидеть в кафе, провести вместе время

Москва → Другое Найти подругу/друга для дружбы

Москва → Другое Посидеть в дискорде с вебками

Москва → Другое Ищу подруг погулять, посидеть на верандах

Москва → Другое поиграть в компании в настолки 😣

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Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

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