Москва
найти увлеченных Азией людей. Поболтать о чае, мифах и всем таком. :)
собрать компанию
От пользователя @melasse_fox
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
поиграть в компании в настолки 😣
Москва → Другое
Попрактикуем английский? What brings you here? 😌
Москва → Другое
Научиться танцевать
Москва → Другое
Ищу подруг погулять, посидеть на верандах
Москва → Другое
Посидеть в дискорде с вебками
Москва → Другое
Найти подругу/друга для дружбы
Москва → Другое
Прогуляться, посидеть в кафе, провести вместе время
Москва → Другое
Прогуляться на свежем воздуху,поболтать,позагорать
Москва → Другое
Хочу найти компашку 🙂
Москва → Другое
Ищу подружек, мне 23 года
Москва → Другое
Поговорить на любую тему)
Москва → Другое
Скучаю одна в Москве, недавно переехалаПишите, по времени согласуем! 😅
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!