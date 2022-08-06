Москва
Найти творческую девчонку для общения (можно онлайн)
прогуляться, перекусить
Обмен опытом, результатами творчества, "речи о высоком")) Особенно круто, если ты сочиняешь что-то. Перейдëм вк, если общение зайдëт))
От пользователя @Yaroslava
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