Москва
Найти творческую девчонку для общения (можно онлайн)

фото пользователя Yaroslava
прогуляться, перекусить

Обмен опытом, результатами творчества, "речи о высоком")) Особенно круто, если ты сочиняешь что-то. Перейдëм вк, если общение зайдëт))

От пользователя @Yaroslava

4 участника
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