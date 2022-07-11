Хочу просто создать свою компашку, что бы дружить, веселиться, просто общаться, играть на гитаре все вместе, петь))

От пользователя @Sveta

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Сходить на квиз (никогда не была) 🤓

Москва → Другое Прогуляться по Ботаническому саду)

Москва → Другое Гулять и болтать о женском😁🫶🏻

Москва → Другое Хочу поныть и чтобы ныли мне😩

Москва → Другое Все начинается с малого

Москва → Другое Все мы ищем друзей, но не можем поддержать общение

Москва → Другое Выпить в приятной компании)

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