Москва
Найти свою создать группу по гитаре))
собрать компанию
Хочу просто создать свою компашку, что бы дружить, веселиться, просто общаться, играть на гитаре все вместе, петь))
От пользователя @Sveta
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