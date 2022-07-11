Москва
Найти свою создать группу по гитаре))

фото пользователя Sveta
собрать компанию

Хочу просто создать свою компашку, что бы дружить, веселиться, просто общаться, играть на гитаре все вместе, петь))

От пользователя @Sveta

3 участника
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