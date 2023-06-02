пообщаться

От пользователя @Tatka

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Москва → Другое Прогуляться в «Лесная чайная»

Москва → Другое Прогуляться по Ботаническому саду)

Москва → Другое Знаю место, где вкуснейший кофе☕️

Москва → Другое Пообщаться и погулять в парке

Москва → Другое В бар. В клуб. Кальянная. Куда угодно🏄🏼‍♀️

Москва → Другое потусить, весело провести время

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