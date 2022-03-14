Москва
Найти родруг для общения
другое
От пользователя @Aety
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Пообщаться онлайн
Москва → Другое
Найти интересные места, потратить пушкинскую карту
Москва → Другое
Хочу найти подружку
Москва → Другое
Прогуляться, перекусить
Москва → Другое
Гулять , тусить
Москва → Другое
Наслаждаться летом в Москве в приятной компании)
Москва → Другое
Хочу поговорить о любимых сериалах, фильмах и музыке
Москва → Другое
Хочу погулять и в бар
Москва → Другое
Расширить круг друзей 🤗
Москва → Другое
Слабо пойти гулять прям сейчас
Москва → Другое
Ищу подругу🌻
Москва → Другое
В бар. В клуб. Кальянная. Куда угодно🏄🏼♀️
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!