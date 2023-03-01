Москва
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От пользователя @ariabuz
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Попить кофе, в Парке Малевича. Посмеяться. Осознанного человека) друга
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Бар. Танцы. Караоке. Отвлечься от будней. Забыть бывшего;))такая тема😂
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Я хочу по болтать , подружиться
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Погулять, выпить кофе, пофоткаться
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Прогуляться по Ботаническому саду)
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Простое, легкое общение 🤗
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Предлагаю сходить погулять либо в клуб.
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