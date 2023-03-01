пообщаться

От пользователя @ariabuz

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Москва → Другое Предлагаю сходить погулять либо в клуб.

Москва → Другое Прогуляться по Ботаническому саду)

Москва → Другое Погулять, пообщаться с новыми людьми

Москва → Другое Сходить на квиз (никогда не была) 🤓

Москва → Другое Я хочу по болтать , подружиться

Москва → Другое Бар. Танцы. Караоке. Отвлечься от будней. Забыть бывшего;))такая тема😂

Москва → Другое Попить кофе, в Парке Малевича. Посмеяться. Осознанного человека) друга

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