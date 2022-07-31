пообщаться

От пользователя @ZerOne

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Москва → Другое Дискотека 90-х! В баре DISCO 90 в 30.12 23.00

Москва → Другое Пойдем в бар, кино, на каток или просто гулять и фоткаться)

Москва → Другое Пойдемте в бар посидим пообщаемся, я и моя подруга ищем компанию!

Москва → Другое Пообщаться, может и найти свою половинку

Москва → Другое Сходить на квиз (никогда не была) 🤓

Москва → Другое Сходить потусить, классно провести время

Москва → Другое Прогуляться и перекусить

Москва → Другое Выпить и отдохнуть

Москва → Другое Хочу поговорить о любимых сериалах, фильмах и музыке

Москва → Другое Совсем тут тихо)) с кем пообщаться можно по гулять кальян 🍷🍱🍕

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