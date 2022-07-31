Москва
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От пользователя @ZerOne
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Совсем тут тихо)) с кем пообщаться можно по гулять кальян 🍷🍱🍕
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Хочу поговорить о любимых сериалах, фильмах и музыке
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Сходить потусить, классно провести время
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Пообщаться, может и найти свою половинку
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Пойдемте в бар посидим пообщаемся, я и моя подруга ищем компанию!
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Общение, друзья
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Пойдем в бар, кино, на каток или просто гулять и фоткаться)
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