Хочу найти подружку с которой можно пойти в кино, ресторан, обсудить все интересующиеся темы. Ту, с которой мы можем долго общаться и переписываться

От пользователя @Madoshkins

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Москва → Другое Пошли на свидание??

Москва → Другое Покидать друг другу мемы, пообщаться на различные темы

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