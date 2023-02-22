Москва
Найти подружку

фото пользователя Madoshkins
прогуляться, перекусить

Хочу найти подружку с которой можно пойти в кино, ресторан, обсудить все интересующиеся темы. Ту, с которой мы можем долго общаться и переписываться

От пользователя @Madoshkins

8 участников
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