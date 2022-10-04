Скоро лето, поэтому хочется найти подругу или вообще собрать компанию, с кем можно будет общаться и классно проводить время. Я не клубный человек, так что бары и кальяны не для меня, хотя не осуждаю)) Я больше за прогулки, кафешки, музеи и прочие подобные мероприятия

От пользователя @Sofffia

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Москва → Другое Сходить в кальянную 🤍

Москва → Другое Найти подружек, ибо надо о многом поговорить

Москва → Другое Предлагаю сходить погулять либо в клуб.

Москва → Другое Для 32+) Общение в онлайн / офлайн)

Москва → Другое Говорят , в ботаническом саду МГУ распустилась сакура) хочу посмотреть

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