Москва
Найти подружек
Скоро лето, поэтому хочется найти подругу или вообще собрать компанию, с кем можно будет общаться и классно проводить время. Я не клубный человек, так что бары и кальяны не для меня, хотя не осуждаю)) Я больше за прогулки, кафешки, музеи и прочие подобные мероприятия
От пользователя @Sofffia
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Общение, дружба
Говорят , в ботаническом саду МГУ распустилась сакура) хочу посмотреть
Для 32+) Общение в онлайн / офлайн)
Предлагаю сходить погулять либо в клуб.
Ищу подругу выпить вина 😅
Найти подружек, ибо надо о многом поговорить
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Покурить кальян вечером
Random 7/7
Кино , прогулка 😌
Найти подруг🌹и друзей⭐️
Сходить в кальянную 🤍
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