Очень часто я являюсь психологом-подругой для своих друзей. Но когда переживания у меня, то мне говорят, что ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!

От пользователя @Nastysha640

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