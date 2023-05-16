Москва
Найти подругу, с которой можно общаться, делиться переживаниями.
другое
Очень часто я являюсь психологом-подругой для своих друзей. Но когда переживания у меня, то мне говорят, что ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!
От пользователя @Nastysha640
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