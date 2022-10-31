Хочется общения, можем посидеть у меня или прогуляться)

От пользователя @Nata.grigoryeva

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Москва → Другое Велкам обсудить со мной Хауса, Мстителей, PostHardcore и игры))

Москва → Другое Погулять в парке, пофотографировать и порисовать

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