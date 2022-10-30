От пользователя @Lee_Samanta2022

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Москва → Другое Я хочу прогуляться в парке

Москва → Другое Будем помогать друг другу с личностным ростом (пока только онлайн)

Москва → Другое составлю компанию на кофе/вино или в настолки

Москва → Другое Гулять и смеяться

Москва → Другое Взять вина и посидеть на набережной (есть две классные локации) 🍷

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