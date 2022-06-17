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От пользователя @1ali._.sa

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Москва → Другое Ну что творческое поколение, готовы объединиться и создать команду?

Москва → Другое Посидеть в кафе (чай/кофе и тд), поболтать

Москва → Другое Ищу подругу , которая умеет дружить)🤍

Москва → Другое Слушаю техно, не сижу на месте 🤪

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