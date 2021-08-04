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От пользователя @Valeria0

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Прогуляться по Artplay и попить кофе.

Москва → Другое подружек бы!

Москва → Другое Буду рада новым знакомствам, гоу гулять,тусить

Москва → Другое Завершено и не хочу, чтобы тут оставалась тема

Москва → Другое 🎲 Поиграть в настолки (новички приветствуются)

Москва → Другое Сходить в кино или в рестик

Москва → Другое Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀

Москва → Другое Поиграем в кс или другие игры 👺

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