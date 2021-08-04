Москва
Найти подругу для совместных походов куда угодно
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От пользователя @Valeria0
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Прогуляться по Artplay и попить кофе.
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