Москва
Найти подругу для совместных походов куда угодно

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От пользователя @Valeria0

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Буду рада новым знакомствам, гоу гулять,тусить

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подружек бы!

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Прогуляться по Artplay и попить кофе.

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