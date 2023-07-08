Москва
Найти подругу, чтобы вместе ходить гулять и выбираться в люди.
прогуляться, перекусить
Мне 38 лет
От пользователя @Viktoria84
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