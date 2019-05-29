От пользователя @SaiFai

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Пообщаться, посмеяться, побороть скромность и неуверенность в себе 😅

Москва → Другое Прогуляться по Москве,выпить кофе)

Москва → Другое Хочу найти подругу с которой можно будет весело проводить время)

Москва → Другое поболтать про видеоигры/сериалы/путешествия)

Москва → Другое поболтать, обсудить что угодно

Москва → Другое Кого добавить в уютную и адекватную беседу

Москва → Другое Могу стать твоей подружкой на все случаи жизни

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!