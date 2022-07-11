Москва
Найти подругу

фото пользователя Tatiana_99
прогуляться, перекусить

Всем привет! Мне 24, хочу найти подругу примерно моего возраста для общения и встреч) Предпочитаю спокойное, не тусовочное времяпрепровождение – прогулки, настольные игры, поход в кафе/музей/кино, на выставку/мастер-класс.
Информация обо мне есть в профиле, если увидишь во мне родственную душу – напиши, я буду рада 😊

От пользователя @Tatiana_99

50 участников
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