Москва
Найти подругу
Всем привет! Мне 24, хочу найти подругу примерно моего возраста для общения и встреч) Предпочитаю спокойное, не тусовочное времяпрепровождение – прогулки, настольные игры, поход в кафе/музей/кино, на выставку/мастер-класс.
Информация обо мне есть в профиле, если увидишь во мне родственную душу – напиши, я буду рада 😊
От пользователя @Tatiana_99
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