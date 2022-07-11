Всем привет! Мне 24, хочу найти подругу примерно моего возраста для общения и встреч) Предпочитаю спокойное, не тусовочное времяпрепровождение – прогулки, настольные игры, поход в кафе/музей/кино, на выставку/мастер-класс. Информация обо мне есть в профиле, если увидишь во мне родственную душу – напиши, я буду рада 😊

От пользователя @Tatiana_99

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Москва → Другое Однодневные путешествия на велосипеде по Подмосковью

Москва → Другое Ищу компанию для сплава/прогулок на сапбордах

Москва → Другое Пообщаться, прогуляться, сходить на какое-то мероприятие

Москва → Другое Найти родную душу для общения, поддержки

Москва → Другое Собираю классных ребят в одном месте 🫶😊

Москва → Другое пить кофе и фоткаться)

Москва → Другое Прогуляться по Ботаническому саду)

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