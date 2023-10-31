Ищу подругу для общения , походов по магазинам , посиделок т.д 😀

От пользователя @Kris1202

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Москва → Другое Хочу найти общение )в телеге

Москва → Другое Ищу друзей, для общения

Москва → Другое Пока просто пообщаться

Москва → Другое Хочу погулять и в бар

Москва → Другое Возьмём вкусный кофе и пофоткаем друг друга?)

Москва → Другое Пообщаться онлайн, потому что разучилась общаться с новыми людьми

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