Москва
Найти подругу
Ищу с кем можно слепить снеговика или пойти на выставку,есть пиццу или ужинать в хорошем ресторане,или приготовить ужин вместе,с кем можно обсудить как прошел день,строить совместные планы на выходные,смотреть старые фильмы вместе,скидывать друг другу смешные картинки,планировать поездку к морю в отпуск,часто гулять и долго обниматься.
От пользователя @Vaalkim
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