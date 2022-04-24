Москва
Найти подругу

фото пользователя Vaalkim
прогуляться, перекусить

Ищу с кем можно слепить снеговика или пойти на выставку,есть пиццу или ужинать в хорошем ресторане,или приготовить ужин вместе,с кем можно обсудить как прошел день,строить совместные планы на выходные,смотреть старые фильмы вместе,скидывать друг другу смешные картинки,планировать поездку к морю в отпуск,часто гулять и долго обниматься.

От пользователя @Vaalkim

2 участника
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Москва

маленькое фото пользователя Yuliya93
Москва → Другое

Сходить в кино или в рестик

маленькое фото пользователя Anksavi
Москва → Другое

Погулять по району

маленькое фото пользователя LanaS
Москва → Другое

Круто провести время

маленькое фото пользователя VikaOrdynskaya
Москва → Другое

Ищу подруг🧘🏻‍♀️

маленькое фото пользователя terra_incognita
Москва → Другое

Прогуляться по центру Москвы

маленькое фото пользователя Fatimka
Москва → Другое

Хочу найти друзей

маленькое фото пользователя AnAsAteYsHa
Москва → Другое

Пропала подруга! Ищууууу

маленькое фото пользователя Vita_Victoria
Москва → Другое

Погулять по измайловскому парку

маленькое фото пользователя Tati25
Москва → Другое

Погулять , попить кофе, сходить в кино или в бар

маленькое фото пользователя Marina090
Москва → Другое

Погулять , покурить кальян

маленькое фото пользователя RAMENtic
Москва → Другое

прогуляться в центре, поболтать, может перекусить?)

маленькое фото пользователя IAMDelica
Москва → Другое

Ну что творческое поколение, готовы объединиться и создать команду?

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!