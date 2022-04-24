Ищу с кем можно слепить снеговика или пойти на выставку,есть пиццу или ужинать в хорошем ресторане,или приготовить ужин вместе,с кем можно обсудить как прошел день,строить совместные планы на выходные,смотреть старые фильмы вместе,скидывать друг другу смешные картинки,планировать поездку к морю в отпуск,часто гулять и долго обниматься.

От пользователя @Vaalkim

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Ну что творческое поколение, готовы объединиться и создать команду?

Москва → Другое прогуляться в центре, поболтать, может перекусить?)

Москва → Другое Погулять , попить кофе, сходить в кино или в бар

Москва → Другое Погулять по измайловскому парку

Москва → Другое Прогуляться по центру Москвы

Москва → Другое Круто провести время

Москва → Другое Погулять по району

Москва → Другое Сходить в кино или в рестик

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!