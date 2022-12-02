Москва
Найти подругу
другое
От пользователя @Nastya_lis
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
погулять по Москве,сходить на летние веранды
Москва → Другое
Общаться, гулять
Москва → Другое
Ищу подруг
Москва → Другое
дружить, общаться, ходить на выставки и в кофейни, гулять по Москве
Москва → Другое
Ищу единомышленника, чтобы вместе считать калории и худеть)
Москва → Другое
Найти подругу, чтобы вместе ходить гулять и выбираться в люди.
Москва → Другое
Ищю подруг..🙂добро позитив👋
Москва → Другое
Киноманы, срочно нужен интересный сериал)
Москва → Другое
Найти подруг🛍🎀🧸
Москва → Другое
Прогуляться по Artplay и попить кофе.
Москва → Другое
Выпить в приятной компании)
Москва → Другое
Хочу погулять по красивым местам
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!