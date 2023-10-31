Закончила институт в Москве и сейчас уже работаю. Из-за переездов у меня мало тут знакомых. Хотелось бы обзавестись подругами и интересно проводить время .

От пользователя @Ksu_ksusha

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