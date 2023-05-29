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От пользователя @Vika17

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Москва → Другое Поддержим друг друга в инсте/телеге/wa обсуждение тем, постов и тд ))

Москва → Другое Прогуляться по Москве,выпить кофе)

Москва → Другое Найти подружек, ибо надо о многом поговорить

Москва → Другое Прогуляться, перекусить, мб потанцевать сегодня вечером

Москва → Другое Погулять по Екатерининскому парку

Москва → Другое Погулять на ВДНХ

Москва → Другое Попить кофе, в Парке Малевича. Посмеяться. Осознанного человека) друга

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