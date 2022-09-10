Люблю гулять по Москве, ходить на мастер-классы, в кино, иногда в клубы. Увлекаюсь астрологией 🌺

От пользователя @Lauri

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Москва → Другое Завершено и не хочу, чтобы тут оставалась тема

Москва → Другое Слабо пойти гулять прям сейчас

Москва → Другое Интервью. Минут 10-15, вы мне очень поможете в одном исследовании❤️

Москва → Другое Ищу подруг для общения и совместного досуга😊

Москва → Другое Ищу интересных веселых людей, с которыми общались бы на разные темы 😌

Москва → Другое Прогулка парк, центр или иное интересное место 😉🎉

Москва → Другое Может поговорим?

Москва → Другое Обсудить ваши идеи для развития приложения

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