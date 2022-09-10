Москва
Найти подруг и друзей ✨

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другое

Люблю гулять по Москве, ходить на мастер-классы, в кино, иногда в клубы.
Увлекаюсь астрологией 🌺

От пользователя @Lauri

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